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Bakan Demir'den 'F-35 programı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir F-35 meselesinin çözümü için ABD ile diyaloğun başlayacağını belirtti. ABD ile olan mutabakat metnini hatırlatan Demir, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının hukuki olmadığını vurguladı.

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07.05.2021 14:18:47
Bakan Demir'den 'F-35 programı' açıklaması

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen İsmail Demir, F-35 programı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik, ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı" ifadesini kullandı.

Müttefiklik ruhuna vurgu yaparak bu konunun çözümlenmesini beklendiğinin altını çizdi.

Hukuki zemini yok

Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oy birliğiyle olur veya kendisi çekilir" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye'yi çıkarttım' açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur” ifadelerini kullandı.

Demir, uçaklarla ilgili hakların zayi olmaması için diyalog sürecinin başlayacağını söyledi.

Türkiye geçen ay programdan çıkarıldı

ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkarmıştı. 2007 tarihli mutabakatın kalan 8 ortakla güncellendiği, programa yeni bir katılımcı eklenmediği kaydedilmişti.

Türkiye F-35 programına, Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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