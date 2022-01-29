DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izle! CANLI
Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yeni gelişme
Donbas'taki Ahıska Türkleri: Barış için umudumuz Erdoğan
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Maaş farkı hafta sonu yatar mı? Ek zam ve maaş farkı Cumartesi-Pazar yatar mı? (Öğretmen-Polis-Hemşire)
'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor' sorusuna Kılıçdaroğlu ne cevap verdi?
Resmi Gazete ilanlarının satır ücreti 25,50 lira oldu
Bakan değişikliğine ilk tepki Babacan'dan geldi
ABD, Mısır'a 130 milyon dolarlık yardımı vermekten vazgeçti
Erdoğan'dan 'Basın ve Yayım Faaliyetleri' genelgesi
Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 15 bin atama öğretmen göreve başlama tarihi ne zaman?
THY'den öğrencilere çözüm geldi
Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına yanıt
Cumhuriyet gazetesinde kan kaybı sürüyor! 2 istifa daha...

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan değişikliğine ilk tepki Babacan'dan geldi

Bakan değişikliğine ilk tepki Babacan'dan geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok' dedi.

1 Saat Önce
2022-01-29 11:13:13
Bakan değişikliğine ilk tepki Babacan'dan geldi

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararın ardından, görevden affını istediği belirtilen Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atandı. Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefetten ilk yorum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ali Babacan, Bakan değişikliğiyle ilgili yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Atama değişikliklerinin sebebinin bilinmediğini belirten Babacan, "Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok" dedi.

bakan-degisikligiyle-ilgili-muhalefette-ilk-yorum-14699827_7016_m .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş