Bakan değişikliğine ilk tepki Babacan'dan geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok' dedi.