Bakan değişikliğine ilk tepki Babacan'dan geldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok' dedi.
2022-01-29 11:13:13
Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararın ardından, görevden affını istediği belirtilen Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atandı. Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefetten ilk yorum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Ali Babacan, Bakan değişikliğiyle ilgili yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Atama değişikliklerinin sebebinin bilinmediğini belirten Babacan, "Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok" dedi.
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