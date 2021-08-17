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Bakan Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil' ifadelerini kullandı.

48 Dakika Önce
2021-08-17 11:36:19
Bakan Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz.

Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

Ayrıntılar geliyor…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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