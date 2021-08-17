Bakan Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil' ifadelerini kullandı.
2021-08-17 11:36:19
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
“Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz.
Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”
Ayrıntılar geliyor…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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