Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de Rusya'yla çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz '

Antalya'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklaması için kameralar karşısına çıktı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İkili ilişkilerin yanında Rusya'yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye'de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Dostum Sergey'le ikili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Tesislerimiz salgına karşı hazır, Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var.

Kanal İstanbul'un ilk köprü temelini attık. O törenle kanal İstanbul'la ilgili görüşlerini sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyayla paylaştı. Boğaz'dan geçen trafik şu an ciddi risk oluşturuyor. 25 bin maksimum güvenli geçiş kapasitesi varken şu an bu rakam 45 bini geçti ve 78 bini aşacak. Bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamaları üzerinde ilgili birimlerimiz çalışıyor.

Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi var. Sizin de sorduğunuz gibi dışarıda da Türkiye'de de tartışmalar oluyor. Bu kanalın Montrö'ye etkisi var mı? Ne kanal İstanbul'un Montrö'ye ne Montrö'nün kanal İstanbul'a bir etkisi var. Ayrıca Montrö antlaşmasının nasıl revize edileceği ve sonlandırılacağı da yine Montrö anlaşmasının içerisinde var. Kanal İstanbul'la birlikte Montrö'de bir değişiklik olmayacak. Türkiye Montrö'ye bugüne kadar hep bağlı kalmış bir ülkedir. Projenin, Montrö Antlaşması ile herhangi bir ilgisi yoktur. Zaten Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak

Kanal İstanbul'u inşa ederek, Boğaz'daki trafiği hafifleteceğiz.

Lavrov'un açıklamaları ise şu şekilde:

Liderlerimiz arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz.

Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ve bu ülkedeki üretiminin başlatılmasına büyük önem veriyoruz.

Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin devamı ve gelişimi için birlikte çalışacağız.

Ticari ve ekonomik işbirliği ile ilgili Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı en kısa zamanda Moskova'da yapılacak.

Türk dostlarımızın kendi savunmalarını sağlamak amacıyla S-400 Triumf füze savunma sisteminin ilk alayını kullanma niyeti dahil olmak üzere, Türkiye'nin askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ilkeli tutumunu büyük memnuniyetle karşıladık.

Moskova, Rus turistlerin sağlıklarının korunması için tüm önlemleri almaya hazır olduğu için Türkiye'ye minnettar.

İstanbul Kanalı'nın yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır.

Rusya ve Türkiye, Suriye'de terörün kökünün kazınması ve Suriyelilere insani yardım sağlanmasından yana olduklarını ifade etti.

Rusya ve Türkiye, Bakü ve Erivan arasındaki diyaloğu normalleştirme çabalarını koordine edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.