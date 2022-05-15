Bakan Çavuşoğlu’ndan net mesaj: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Endişelerimiz meşrudur ve açıkça ortadadır.

NATO üyesi olan bir ülkenin müttefiklerine kısıtlama uygulaması kabul edilemez.

Ukrayna'daki insani durum giderek kötüleşiyor. Bir an önce ateşkese ulaşılması için sarf ettiğimiz çabalar ortada. Ayrıca NATO'nun güvenlik anlayışında, ortak bir saygı çerçevesi mutlaka yer almalıdır.

PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ve bu tutumlarının devam edeceğini söylediler. PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var. Terörist başı Öcalan ile birlikte olduklarını gösteren fotoğraflar var. Diğer konularda da sizin endişelerinizi gidermek için bir çalışma yapalım önerisi geldi.

Türk kamuoyunun bu konuda temsil edilmesi gerektiğini söyledik. Bu sadece Cumhur İttifakı'nın değil vatansever olan herkesin takip ettiği bir konu.

Bizim tutumumuz gayet açık ve net. Bu açıkça iki aday ülkenin teröre verdiği somut desteklerle ilgili. İsveç Dışişleri Bakanı'ndan yapıcı bir tutum gelmiyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı daha gerçekçi bir tavır takınıyor.

İsveç'le ilgili güvensizliğimiz ortada."