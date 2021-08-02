Bakan Çavuşoğlu’ndan Muhittin Böcek’in açıklamalarına tepki

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklamalarına tepki göstererek, 'Sosyal medya üzerinden milleti panikletmeye çalışması yakışmadı' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.

"'İNSANLAR YANIYOR' DİYE AÇIKLAMA YAPMASINI ONA YAKIŞTIRAMADIM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sosyal medya üzerinden milleti panikletmeye çalışması yakışmadı. 'İnsanlar yanıyor' diye açıklama yapmasını ona yakıştıramadım. Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim."

Çavuşoğlu, "Vatandaşların evlerini yapıyoruz, hayvanlarını geri verip, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir vatandaşın bile hayatı bizim için çok kıymetli. Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.