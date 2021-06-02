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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dusseyi ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

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02.06.2021 12:30:53
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Filistinlerin haklarına saygı duyarsa sadece bizimle değil herkes ilişkileri normalleşir. İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'de devam eden hükümet kurma çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "Hükümet kurma işi İsrail'in iç işidir. Önemli olan hükümeti kimlerin kuracağı değil İsrail'in uygulayacağı politikalardır."

Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını açıkladı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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