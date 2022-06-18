Bakan Çavuşoğlu'ndan Bosna Hersek çıkışı: İzin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in bölgesel istikrar bakımından kilit konumda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada, Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Beş Balkan ülkesini kapsayan ziyaretlerinin bölgesel istikrara verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bosna Hersek de bölgesel istikrar bakımından da kilit konumdadır. Dolayısıyla burada Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, uygun zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirme arzusunda olduğunu belirterek, "Belgrad'daki temaslarımızda, Sırbistan makamlarının da sayın (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'in de bu zirveye hazır olduklarını gördük." ifadesini kullandı.

Hırvatistan tarafının da bakanlar düzeyinde üçlü toplantıya olumlu baktığını kaydeden Çavuşoğlu, üçlü dışişleri bakanları düzeyinde en son Antalya'da toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven, samimiyet ve kararlığının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) yönelimlerini desteklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması için gayretlerimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın tüm bölge ülkelerinin refahına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turkovic'ten Türkiye'ye övgü

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ise, Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğüne ve istikrarına destek verdiğini söyledi.

Bosna Hersek'e ziyaretlerinden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür eden Turkovic, dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmaların, iki ülke arasında var olan "sağlam ve iyi ilişkilerin" daha da iyi yöne doğru ilerlediğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Turkovic, "Çavuşoğlu'nun ziyareti, ülkemiz için önemli bir anda gerçekleşmektedir. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerimizin devamlılığının göstergesidir ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır." diye konuştu.

İkili görüşmede bölgesel ve güncel konular üzerine de konuştuklarını kaydeden Turkovic, Bosna Hersek'in uluslararası camiada dost ülkelerden beklentisinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Turkovic, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, tereddütsüz olarak, Bosna Hersek vatandaşlarının çoğunluğunun da istediği yönde, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve istikrarına destek vermektedir. Bu tutum, günlük gelişmiş olan politikaya ya da jeopolitik çerçeveye dayalı değil, ancak stratejik ve dostane bir ilişkidir. Bu, Bosna Hersek ve vatandaşlarına gösterilen saygının bir parçasıdır."

Türkiye'nin, ülkesinin NATO adaylık sürecindeki en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayan Turkovic, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin birçok yönden zengin olduğunu ve başta ekonomik kalkınma alanı olmak üzere birçok projenin bulunduğunu kaydetti.

Turkovic, "Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına Bosna Hersek'e yönelik yaptıkları ve hala yapmakta oldukları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle TİKA'nın destekleri ile ülkemizde yaklaşık 900 proje gerçekleşmiştir. Bunun dışında Bosna Hersek'te var olan diğer Türk kurumlarının da destekleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde yapılan yardımları da unutmayacağız." dedi.

Türkiye'nin bölgede "büyük ve önemli" bir role sahip olduğuna dikkati çeken Turkovic, ülkesinin bölgesel iş birliği alanında ilişkileri güçlendirmek ve daha ileriye taşımak istediğini söyledi.

Turkovic, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması, tüm bölgenin istikrarı için kilit önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.