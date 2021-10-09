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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin

Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

3 Saat Önce
2021-10-09 13:18:11
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç" derken, "Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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