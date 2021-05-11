Bakan Çavuşoğlu: Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor.

Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail saldırılarına ilişkin inşallah bir karar çıkartacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.