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Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs’te yaşanan son gelişmeleriı telefonda görüştü.

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11.05.2021 00:40:01
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DA İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan