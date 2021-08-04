Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yangından etkilenenlere 50 bin lira yardım yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.' açıklamasında bulundu.