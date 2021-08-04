Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yangından etkilenenlere 50 bin lira yardım yapılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.' açıklamasında bulundu.
2021-08-04 15:15:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar.
Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor.
Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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