Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mısır'la üst düzey görüşme olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanacak olan seçim süreciyle ilgili olarak, "Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin'in ne ihtiyacı varsa sağlamaya hazırız. Ayrıca, seçimi uluslararası kurumlar gözlemlediği zaman bu misyonların içinde Türk milletvekili arkadaşlarımız da olmuştu, gözlemci de gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleşebileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Tüm gelişmeler ışığında elbette önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanması gerektiğine inanıyoruz. Doğu Kudüs Komitesi'nin de toplanmasında fayda var.

Doğu Kudüs'te elçilik açan ülkelerin bu kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Filistin Devlet Başkanı'nın uluslararası konferans teklifi vardı. Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir destek veriyoruz. Türkiye Filistin Ortak Komite toplantısının ilkini Ankara'da gerçekleştirmiştik. İkinci ortak komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin'in ne ihtiyacı varsa sağlamaya hazırız. Ayrıca, seçimi uluslararası kurumlar gözlemlediği zaman bu misyonların içinde Türk milletvekili arkadaşlarımız da olmuştu, gözlemci de gönderebiliriz.

İsrail, Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmelidir.

Filistin ekonomisine katkımız devam edecek. Zorlu kovid sürecinde elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize tıbbi malzeme, ayni ve yardım olmak üzere verdik. Filistin davasını yalnız bırakmadık, bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız.

Bu konuda bir ortak açıklama yapılmıştı. Toplantıların gayet pozitif bir atmosferde geçtiğini anlıyoruz. İkili meseleler heyetler arasında değerlendirildi. Bölgesel konularda da hem görüş alışverişi yapıldı hem de işbirliği konuşuldu. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma olmadı. Bu görüşmeden sonra, bundan sonra hangi adımları atacağımızı iki taraf da değerlendirecek ve ona göre gelecekte bu süreci genişleterek ve derinleterek devam ettirmek arzusundayız. Elbette bu süreçte öncelikle istihbaratlarımız görüştü, sonra bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. Biz ilişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın önemi ortada ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır'la ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin'e verebileceğimiz desteğin de daha etkili olması demek. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları sürdüreceğiz.

​Al-Maliki de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Burada sizlerle bir arada olduğum için özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda Ankara olduğum için mutluyum. Bu iyi bir fırsattır. Biz sürekli dönemsel bir şekilde bir araya geliyoruz. Özellikle iki ülke arasında koordinasyon için. İlişkilerimiz yoğundur. Türkiye'nin özellikle sayın Erdoğan ve sayın Abbas'ın ilişkilerinde birbirine destek oluyor. Burada Ankara'da sizlerle bu atmosferde birlikteyiz. İki ülkeyi ilgilendiren konuları bir araya gelip ele aldığımız için mutluyum. Tekrar Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanına, hükümetine ve halkına.

Türkiye'nin desteklerinden dolayı Filistin'e hem BM Filistin Yardım Ajansı'na destek verdiklerinden ötürü teşekkür ederim. Filistinli öğrencilere burslar verilmektedir bu bizim çok önemlidir. Bunu hiç unutmamamız lazım. Türkiye'nin siyasi tutumunu, gerçekten Filistin davasını, halkını sürekli desteklemektedir. Bu Türkiye'nin tutumu her zaman ve herkesten öndedir. Çok güçlü şekilde siyasi olarak bize ve Filistin halkına bütün alanlarda destek vermektedir. Türkiye her zaman bu destekleriyle öncü ülke olmuştur.

Filistinli olarak sizlerle birlikte olarak bir görevimizdir. Sayın Mahmud Abbas ve Filistin halkı adına burada bu duygularımızı dile getirmeyi bir borç biliyorum. Filistin halkı olarak orada direnmeye devam etmeliyiz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması için çalışmaktayız. Kudüs şehrinin önemi ve bu kentin karşı karşıya kaldığı tehditler ve tehlikeler devam etmektedir. Kentin şahsiyetine, dokusuna dokunmaktadır. Uygarlığına, dinine dokunmaktadır. Bunun çok uzun yıllardır bir dokusu vardır. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Bu bizim için çok önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.