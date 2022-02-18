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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Bozdağ: Sıla Şentürk olayının takipçisiyiz

Bakan Bozdağ: Sıla Şentürk olayının takipçisiyiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-18 14:33:03
Bakan Bozdağ: Sıla Şentürk olayının takipçisiyiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'e taziye dileklerini iletti.

Bakan Bozdağ başsağlığı telefonunda şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." .

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