Bakan Bozdağ duyurdu: Jiyan Tosun'la ilgili önemli karar!

Adalet Bakanı Bozdağ, Avukat Jiyan Tosun’a koruma kararı verildiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Adem Taşkaya İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı Avukat Jiyan Tosun'un gerçekleştirdiğini iddia etmişti. İddia'nın ardından çok sayıda tehdit alan Tosun'a koruma kararı verildi.

Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Avukat Jiyan Tosun'un hedef gösterilmesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.

Jiyan Tosun'a koruma kararı verildiğini açıklayan Bakan Bozdağ, “Şimdi, İstanbul'da Avukat Jiyan Tosun'la ilgili hususla alakalı... Şu anda 13/11/2022 tarih, saat 22.30 sıralarında müşteki Jiyan Tosun ve avukatı Jiyan Kaya'nın, Küçükçekmece Adliyesine gelerek Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın 13/11/2022 tarihinde Taksim'de meydana gelen hain saldırının failinin kendisi olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle aynı platform üzerinden birçok kimse tarafından tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını belirterek şikâyetçi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Tosun'un terör olayıyla ilgisi olmadığını beliten Bozdağ, ”Müştekinin can güvenliği tesis edilerek müşteki ve avukatının polis ekip aracılığıyla Avcılar Polis Merkez Amirliğine müracaatı sağlanmış ve müştekinin ifadesi alınmış.” dedi.

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca müştekinin 14/11/2022 tarihinde sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi üzerine ayrıntılı beyanı da alınarak dosyaya konulmuş, Avcılar Kaymakamlığına müştekinin can güvenliğinin sağlanması hususunda da savcılık tarafından müzekkere yazılmış. Akabinde, müştekiye çağrı üzerine koruma kararı verilerek karar müştekiye tebliğ edilmiştir."”