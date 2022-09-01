Bakan Bozdağ’dan 'rüşvet çarkı' iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, organize suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker’in ortaya attığı 'rüşvet çarkı' iddialarının ardından yargının sessiz kalmasını eleştirenleri hedef aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Bozdağ şunları dile getirdi:

"Türk yargısı, milyonlarca dosyayı karara bağlarken, kamuoyunda tartışılan, tartışılması da adil yapılmayan, sadece siyasi taraftarlığa göre değerlendirilen, taraftarlığa uygunsa karar 'doğru', değilse 'eğri' notuyla notlandırılan değerlendirmeler üzerinden Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim." .