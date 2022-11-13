Bakan Bozdağ’dan patlamaya ilişkin ilk açıklama!

Adalet Bakanı Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini açıkladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır.” diyen Bozdağ, “Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.