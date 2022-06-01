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Bakan Bozdağ'dan kira düzenlemesi ile ilgili önemli açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-06-01 11:10:12
Bakan Bozdağ'dan kira düzenlemesi ile ilgili önemli açıklama

Fahiş kira artışlarını önlemek için hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan formülü açıkladı. Buna göre artış oranları mevcut durumdaki gibi 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre değil, belirlenecek yeni bir oran üzerinden yapılacak. Bu oranın da 12 aylık TÜFE ortalamasının yarısı olacağı belirtiliyor.

Evini ilk kez kiraya verenler ile mevcut kontratını yenileyenler için farklı şartlar belirlenecek. Evini yeni kiraya verecekler için rayiç bedele bağlı bir değer belirlenmesi tartışılıyor. Düzenlemeye rağmen kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık oluşursa devreye arabulucular girecek.

Adalet Bakanı Bozdağ, ''Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır'' dedi. .

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