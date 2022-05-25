Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik iddialarına bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, 'İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır' dedi.