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Bakan Bozdağ'dan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Bozdağ'dan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

Bakan Bozdağ'dan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik provokatif paylaşımlara tepki geldi.

2 Saat Önce
2022-02-06 13:01:14
Bakan Bozdağ'dan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, medeniyet değerlerinden ve asgari insani vasıflardan birinin de hastayı ziyaret ve hastaya dua etmek olduğunu belirtti.

Bozdağ, paylaşımında şunları ifade etti:

"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve muhterem hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir." .

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