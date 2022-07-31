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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Bozdağ'dan cemevine yapılan saldırı ile ilgili açıklama

Bakan Bozdağ'dan cemevine yapılan saldırı ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-07-31 08:45:57
Bakan Bozdağ'dan cemevine yapılan saldırı ile ilgili açıklama

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

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