Bakan Bozdağ'dan cemevine yapılan saldırı ile ilgili açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.
2022-07-31 08:45:57
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."
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