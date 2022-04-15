Bakan Bozdağ'dan ''Cemal Kaşıkçı davası'' tepkilerine yanıt: Kanuna uygundur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devri konusunda açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devri ile ilgili Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bozdağ paylaşımında "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı. .