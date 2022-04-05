DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MİT'ten dikkat çeken iş ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz
Netflix'e zam mı geldi? Netflix standart-temel aylık ne kadar oldu? Netflix'e ne kadar zam geldi?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı iş ilanı
Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım
Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix güncel fiyatı ne kadar? Netflix temel paket, standart paket ve özel paket ne kadar?
Netflix Türkiye ücretlerine yüzde 42 zam!
Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir?
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları | 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İsrail, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı
Ankara milletvekili sayısı | Ankara'da kaç milletvekili var? 2023'te Ankara milletvekili sayısı kaç olacak?
Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Yükselişin nedeni ne?
Nagihan ne zaman rekor kırdı? Nagihan'ın rekoru kaç? Nagehan Karadere dünya rekoru mu kırdı?
Bisiklete binme korkusunun üstesinden nasıl gelinir?

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

BURSA

19:38

05:08
19:38
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:23

04:53
19:23
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:06

04:37
19:06
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:49

04:20
18:49
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:38

04:15
18:38
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

ANKARA

19:23

04:53
SAHUR
19:23
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız

Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde önümüzdeki dönemde avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız' dedi.

35 Dakika Önce
2022-04-05 11:17:29
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle video mesaj yayınladı.

"AVUKATLAR GÜNÜ'NÜ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Bozdağ, avukatların adaletin vaktinde ve doğru tecellisi hususunda katkılarının büyük olduğunu belirterek, "Yargı görevini yapan, insanımızın hak aramasında ve savunmasında yardımcı olan, adaletin vaktinde ve doğru tecellisinde katkısı bulunan ve özveriyle görev yapan avukatlarımızın, meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Avukatlar, insanlarımızın hak ve hürriyetlerinin korunmasında, aranmasında, savunulmasında Anayasa ve hukuk çerçevesinde önemli bir görevi ifa etmektedir" dedi.

"AVUKATLAR HAK VE HUKUK MÜCADELESİNİN ÖZNESİDİR"

Bakan Bozdağ, özverili çalışmaları için tüm avukatları tebrik ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Büyük zorluklar altında önemli bir hak ve hukuk mücadelesinin öznesi durumundalar. O yüzden her bir avukatımızı; vatandaşımıza, adaletimize sundukları hizmetten dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Avukatlarımızın içinde bulunduğu sorunların farkındayız. Stajdan başlayarak avukatlarımızın yetiştirilmesi, kalitelerinin arttırılması bakanlığımızın ana hedefleri arasında olmaya devam edecektir."

"EN UYGUN ADIMLARI ATMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı hatırlatan Bozdağ, "Eylem planı çerçevesinde avukatlarla ilgili yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle savunma görevini başarıyla yürüten, hak arama konusunda insanlarımıza yardımcı olan maddi gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli görevler üstlenen her bir avukat meslektaşımın Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş