Bakan Bozdağ: Amerika, Almanya kendi hukuk sistemine baksın

Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bozdağ, Gezi Parkı eylemleri davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala'ya verilen hapis cezasının eleştirilmesiyle ilgili, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde yargılama süreçlerinin nasıl işleyeceği, kararların nasıl verileceği yasalarla sabittir. Yargılama yetkisinin kullanılması konusunda hiçbir makam, merci hakimlere emir ve talimat veremez. Hakimler görevlerinde bağımsızdır" dedi.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Bozdağ, "Hukuk devletinde yargılama süreçlerinin nasıl işleyeceği, kararların nasıl verileceği yasalarla sabittir. Hiç kimse kendisini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır. Maalesef bugün Türkiye'de hakim ve mahkeme yerine kendini koyan pek çok zevatı görüyoruz. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Kararlarını anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani bir kanaatle verirler. Yargılama yetkisinin kullanılması konusunda hiçbir makam, merci hakimlere emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hakimler emir ve talimat almazlar. Tavsiye ve telkin kabul etmezler. Anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle kararlarını açıklarlar. Maalesef dün açıklanan mahkeme kararından sonra bir hukuk devletinde olması gereken tepkilerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk" dedi.

'HERKESİ HUKUK DEVLETİNİN ASGARİ GEREKLERİNE SAYGIYA DAVET EDİYORUM'

Bir yandan kararı veren hakimlere, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatıldığını söyleyen Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya ve görev yapan hakimlere dil uzatan, el sallayan, ant içen ve tehdit eden herkesi kınıyorum. Herkes haddini bilmeli. Türkiye'de kararlar beklendiği gibi çıkınca 'Ankara'da mahkemeler var, hakimler var' veyahut da beklentiye uygun kararlar çıkmayınca 'Hakimler, mahkemeler; emir ve talimatla karar veriyor' diye mahkeme ve hakimleri suçlamak ya da kararları beklentiye, siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devletiyle bağdaşmayan bir uygulama olarak ortaya çıkıyor. Maalesef bugün pek çok siyasi, beklentilerine göre kararlarını değerlendiriyor. Dünkü olayda da onu bir kez daha görmüş olduk. Buradan herkesi hukuk devletinin asgari gereklerine saygı duymaya davet ediyorum" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, MAHKEMEYE TELKİNDE BULUNDU'

Bakan Bozdağ, beklentilerine göre mahkemede devam eden bir yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmenin de kabul edilebilir bir davranış olmadığını vurgulayarak, "Hatırlarsanız daha önce de bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Sayın Kılıçdaroğlu, bir tweet atmış ve mahkemeye nasıl karar vereceği konusunda tavsiye ve telkinde adeta zımmi olarak bulunmuş. Hatta orada beklediği gibi karar çıkmazsa nasıl suçlayacağına dair de ifadeler yer alıyordu. Onun için de bunlar doğru bir şey değildir. Bir yandan 'yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, demokrasi, milli irade' diyeceğiz. Öte yandan da yargıya karşı ve yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacağız ve bu kararları verenlere hakaret edeceğiz. Tehdit edeceğiz. Bunların kabul edilebilir bir yönü yoktur" ifadelerini kullandı.

'AMERİKA, ALMANYA KENDİ HUKUK SİSTEMİNE BAKSIN'

Bozdağ, kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan eleştirel açıklamaya dikkat çekerek, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. Amerika kendi hukuk sistemine baksın. Almanya kendi hukuk sistemine baksın. Herkes işine baksın. Türkiye'nin iç işlerine karışmak Amerika'ya da, Almanya'ya da düşmez. Ve Türk yargısı dışarıdan bakanların veyahut da başka ülke liderlerinin veya yöneticilerin değerlendirmelerine göre karar vermez. Türk yargısı, anayasamız 138'de çok net. Anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle kararlarını verir ve bağımsız hareket eder" dedi. DHA .