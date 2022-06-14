Bakan Bilgin: Temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.
2022-06-14 11:47:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den temmuz zammı açıklaması geldi.
Bakan Bilgin, "Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.
Bakan Bilgin, "Temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" açıklamasını yaptı. .
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