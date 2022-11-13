Bakan Bilgin'den özel hastanelere tepki: İstismar ediyorlar!

Bakan Bilgin, SGK anlaşması sisteminin özel hastaneler tarafından istismar edildiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel hastanelerin sıkı denetim altına alındığını söyleyerek “Denetimi hem elektronik ortam üzerinden hem müfettişler yoluyla gerçekleştiriyoruz, çünkü özel hastanelerde ciddi istismarlar var” ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre sistemi kötüye kullanan özel hastanelerin kapatılması için mücadele verdiklerini ifade eden Bilgin, “Yargıya gidiyorlar, yargıdan dönüyor. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız” diye konuştu.

Bazı özel hastanelerin SGK'yla anlaşması olduğunu hatırlatan Bilgin, 23 hastanenin istismardan dolayı sözleşmelerinin bitirildiğini açıkladı.

"SÖZLEŞMELERİ İPTAL ETTİM!"

Hastanelerin uyguladığı istismarları da anlatan Bilgin, “Bir kalp hastası gidiyor, diyorlar ki, ‘Senin kalbin dışında da başka hastalıkların var, onların parasını senin ödemen gerekir'. Ondan sonra da kalp tedavisinin parasını bizden alıyor, diğerlerini vatandaştan alıyor. Bu hastanelerle sözleşmeleri iptal ettim. ‘Ya bizimle her alanda sözleşme yaparsınız ya da bir anlamda vatandaşı istismar edecek bir araç olarak SGK'yla yaptığınız sözleşmeyi kullanamazsınız' dedim. Tabii mahkemeye, yargıya gidiyorlar, bu konuda mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı. .