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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: Memur ve memur emeklisinin zammı belli oldu

Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: Memur ve memur emeklisinin zammı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.

15 Dakika Önce
2021-08-23 16:11:45
Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: Memur ve memur emeklisinin zammı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.

Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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