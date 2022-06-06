Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun.' dedi.