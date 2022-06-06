DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,6145 ₺

EURO

17,8038 ₺

ALTIN

983,44 ₺

BİST

2.648,12 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun.' dedi.

2 Saat Önce
2022-06-06 23:13:33
Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi emeklilerimizin maaş ile ikramiyelerinde büyük oranda artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş