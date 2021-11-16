DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye play off muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım?
Bitcoin'in mucidi, dünyanın en zenginlerinden biri oldu: İşte serveti!
JPMorgan'dan Tesla'ya 162 milyon dolarlık dava
Hollanda Norveç'i yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi? Türkiye Karadağ'ı yenerse gruptan çıkar mı?
Abdullah Avcı onayladı! İşte Trabzonspor'un yeni sol beki
Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu
Hollanda yenilirse Türkiye dünya kupasına doğrudan mı gider? Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan-direkt nasıl gider?
Türkiye Karadağ'ı yenerse dünya kupasına gider mi? Milli Takım Karadağ'ı yenince gruptan çıkar mı?
Arjantin - Brezilya maçı canlı yayınlanacak mı?
Hollanda - Norveç maçı canlı yayınlanacak mı?
Suudi Veliaht Prensi yeni bir kent inşa edecek
TOKİ, 70 konut ile 195 iş yerini açık artırma ile satacak
Türkiye kaç puanda? Türk Milli Takım kaçıncı sırda? 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu?
Bakan Akar: Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz
Borsa güne tarihi rekorla başladı

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar: Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz

Bakan Akar: Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-16 10:42:30
Bakan Akar: Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş