Bakan Akar: Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.