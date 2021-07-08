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Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin’dan Afganistan görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.

3 Saat Önce
2021-07-08 19:54:38
Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin’dan Afganistan görüşmesi

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu dün de görüşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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