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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

Bakan Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti.

53 Dakika Önce
2021-11-23 22:17:10
Bakan Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti. Orgeneral Güler'in de katıldığı kabulde Bakan Akar tarafından, Türkiye ile dost ve kardeş Somali arasında siyasi ve askeri iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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