Bakan Akar, operasyonların yönetildiği Eskişehir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe operasyonlarının yönetildiği Eskişehir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.