Bakan Akar: Mehmetçik, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. NATO ve uluslararası alanda herkesin övgüsünü kazandılar' dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen Türk askerleri için Ankara'da tören düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mehmetçik Afganistan'da görevini başarıyla yerine getirdi. TSK görevi süresince 20 bin silah arkadaşımız görev yaptı. Mehmetçik, Afganistan'da da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. NATO ve uluslararası alanda herkesin övgüsünü kazandılar" dedi.

Beklenenden hızlı gelişen süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye sürecine başlandığını kaydeden Akar, "Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla tahliye süreci yapılmıştır. Personel ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede tahliye edildi. Gerginliğe rağmen sorunsuz gerçekleştirilen tahliye TSK'nın gücünü göstermiştir" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.