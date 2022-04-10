DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye 7 sıra birden yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi
Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
Toyota, Türkiye'de bir ilki başlatıyor
Pakistan'da yarın kritik seçim
Zelenski'den Batı'ya çağrı: Bekleyecek zamanımız yok
İkinci el satışları uçuşa geçti
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir
Kardeşlerim 47. bölüm izle | Atv Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full HD izle | Youtube Kardeşlerim son bölüm (47.bölüm)
Bakan Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Idris Elba: Ünlü olmadan önce ot satıyordum
Acil ameliyata girecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Fransa'da Macron için zor gün
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Nisan ayı final ayı, sonrası felaket
Bir ülke daha duyurdu: Bayraktar için Erdoğan'dan söz aldım!
Barış Yarkadaş: 'Bu 3 aday da çıkarsa Millet İttifakı kazanamaz'

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de başıboş halde bulunan mayınların kasıtlı olarak bırakıldığına dair şüphelerin olduğunu söyledi.

52 Dakika Önce
2022-04-10 09:22:35
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde bir ay geride kalırken bölgedeki gerginlik sürüyor. Ukrayna'nın Rus donanmasını durdurmak için Odessa'dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), mayınların Karadeniz'de akıntıya kapılarak İstanbul Boğazı'na yöneldiğini bildirmişti.

Bahsi geçen mayınlar tek tek tespit edilip, SAS komandoları tarafından etkisi hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti'nin hafta içi yapılan MKYK toplantısında savunma sanayi projeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de bulunan mayınlarla ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

KİM BIRAKTI?

Akar, son MKYK toplantısında özetle şunları söyledi:

“Karadeniz'deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında Mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

"ŞÜPHEMİZ VAR"

‘Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir' diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş