Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de başıboş halde bulunan mayınların kasıtlı olarak bırakıldığına dair şüphelerin olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde bir ay geride kalırken bölgedeki gerginlik sürüyor. Ukrayna'nın Rus donanmasını durdurmak için Odessa'dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), mayınların Karadeniz'de akıntıya kapılarak İstanbul Boğazı'na yöneldiğini bildirmişti.

Bahsi geçen mayınlar tek tek tespit edilip, SAS komandoları tarafından etkisi hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti'nin hafta içi yapılan MKYK toplantısında savunma sanayi projeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de bulunan mayınlarla ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

KİM BIRAKTI?

Akar, son MKYK toplantısında özetle şunları söyledi:

“Karadeniz'deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında Mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

"ŞÜPHEMİZ VAR"

‘Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir' diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.” .