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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar ile TSK komuta kademesi İran sınırında

Bakan Akar ile TSK komuta kademesi İran sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

3 Saat Önce
2021-11-07 15:14:00
Bakan Akar ile TSK komuta kademesi İran sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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