Bakan Akar'dan ''Ukrayna'' açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumuna katılmak üzere gittiği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Bakan Akar, "Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Akar, Ukrayna bağlamındaki gelişmelere de değinerek "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor." diye konuştu. .