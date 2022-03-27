DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor
Hangi gün oruçluyuz? 2022 Ramazanın 1. günü ne zaman? 2 Nisan Cumartesi günü oruç tutacak mıyız? 2 Nisan'da oruçlu muyuz?
Elazığ'da korkutan deprem
İslamabad'ta kritik gün! Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı
Şanlıurfa'da hemşireyi darbeden şüpheliler gözaltında
2022 ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezleri) ehliyet sağlık raporu verir mi?
'İktidarda Biden değil Trump olsaydı, Putin Ukrayna işgalini gerçekleştiremezdi'
Ehliyet yenileme süresi | Ehliyet 1 günde değişir mi? Ehliyet kaç günde gelir?
Ethem Sancak: Siyasette ilk öğretmenim Doğu Perinçek'ti
Bakan Akar'dan ''Ukrayna'' açıklaması
Mehmet Ali Şahin'den Meral Akşener çıkışı: Yüreğin yetiyorsa adayı ol
Rus oligarklar Türkiye'ye girebilir mi? Bakan Çavuşoğlu yanıtladı
Bir mayın “Montrö tapumuz” efsanesini bitirdi!
Çin'de düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni gelişme
Hüsamettin Cindoruk yeni partisini açıkladı

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar'dan ''Ukrayna'' açıklaması

Bakan Akar'dan ''Ukrayna'' açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumuna katılmak üzere gittiği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-27 09:45:29
Bakan Akar'dan ''Ukrayna'' açıklaması

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Bakan Akar, "Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Akar, Ukrayna bağlamındaki gelişmelere de değinerek "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor." diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş