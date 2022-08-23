Bakan Akar'dan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonuyla ilgili, 'Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Terör örgütlerinin arkasında, önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır' dedi.

Bakan Hulusi Akar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı ve bakanların konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti.

Bakan Akar, rejimle olası görüşme durumunda operasyonların akıbetine ilişkin soruya "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa terör örgütlerinin arkasında, önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız" yanıtını verdi.

Türkiye'nin hedefinin sadece teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyine olası operasyona yönelik soru üzerine, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri bir zamanı var; taktiği var, tekniği var, mühendisliği var, matematiği var" dedi.

'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Bakan Akar, 'Abdülhamid Han' sondaj gemisiyle ilgili Yunanistan tarafından taciz olup olmadığı sorusuna ise "'Abdülhamid Han' sondaj gemisi araştırmalarına devam ediyor. 'Gediz' fırkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz" diye yanıt verdi.

'GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR'

ABD'den F-16 teminine ilişkin 4'üncü toplantının 15 Ağustos'ta bu ülkede yapıldığını aktaran Akar, "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor" dedi.

'MISIR'LA BİZ DE TATBİKAT YAPABİLİRİZ'

Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin soru üzerine de Akar, "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son 1 yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanı'mızın söylediği de bu" diye konuştu. DHA