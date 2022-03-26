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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar’dan son dakika mayın açıklaması!

Bakan Akar’dan son dakika mayın açıklaması!

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen cisimin mayın olduğu anlaşıldı. Bakan Akar, mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 Dakika Önce
2022-03-26 16:07:45
Bakan Akar’dan son dakika mayın açıklaması!

İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede cisimin bir Rus yapımı mayın olduğu anlaşıldı.

BAKAN AKAR: İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınla ilgili açıklama yaptı. Akar, “Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden ‘mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi.

İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.

Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

BOĞAZ YENİDEN AÇILDI

Mayın nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan boğazın yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: MAYIN RUS YAPIMI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, mayın Rus yapımı ancak bu Rus ordusuna ait olduğu anlamına gelmiyor. Ukrayna'da birçok Rus silahı olduğu biliniyor. Öte yandan, mayının bir gemiyi batırabilecek kabiliyette olduğunun anlaşıldığı aktarıldı. .

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