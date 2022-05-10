Bakan Akar’dan “sınırlarımız kevgire döndü” diyenlere tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '‘Sınırlar kevgire döndü' diyorlar. Oysa hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Hudutların korunmasını millî bir mesele olarak görüyoruz. Bunun polemik konusu yapılmaması lazım' dedi.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Bakan Akar, hudutların güvenliğinden mülteci tartışmalarına kadar bir çok açıklamada bulundu.

Sözlerine “Düzensiz göçmen/terörist geçişi ile kaçakçılığın engellenmesi için sınır güvenliğinde aldığımız tedbirler ile caydırma, görme, bulma ve engelleme vazifelerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Burada ciddi bir operasyon, emek ve çalışma söz konusu” diye başlayan Akar, bazı siyasetçilerin ve ekranlara çıkan emekli generallerin “sınırımız kevgir gibi” sözlerine sitem etti:

“Bilgi sahibi olmadan kanaat belirtmek doğru değil, entelektüel ahlaka da uygun olmuyor. Bu kadar açıklama yapılıyor, bu kadar izahatta bulunuluyor. Ama yalan haberler, sahte videolarla dezenformasyon yapılıyor, farklı algılar oluşturulmak isteniyor. Bunlar belli zamanlarda periyodik olarak yapılıyor. Bunların kaynağı içeriden ve dışarıdan, karışık. Amaçları Türkiye'nin dengesini, Silahlı Kuvvetlerin insicamını bozmak, terörle mücadeleyi akamete uğratmak. Bu yapılan dezenformasyon ile Türkiye'de dolaşan tüm yabancıların kaçak olduğu, sınırlarda bir engelleme olmadığı algısını yaymak istiyorlar. ‘Sınırlar kevgire döndü!' diyorlar… Oysa hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Hudutların korunmasını millî bir mesele olarak görüyoruz. Bunun polemik konusu yapılmaması lazım. Sadece hudut değil, savunma ve güvenlik millî bir konudur ve bunun günlük politikanın dışında tutulmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz.”

Mehmetçiğin 8,5 metre karda eksi 32 derecelere varan hava şartlarında görevini yaptığını anımsatan Akar, “sınırlar kevgire döndü” diyenlerden beklentisini de şöyle ifade etti:

“Mehmetçiğin emeğine saygıdan başka bir şey istemiyoruz.”

'Göçmen sayısı 3 milyon 700 bine düştü'

Türkiye'deki göçmen sayısının dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bine düştüğünü söyleyen Akar, şunları söyledi:

“Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Biz tarihimize, geçmişimize, atalarımıza yaraşır bir şekilde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yaptığımızı kimse yapamadı.”

ABD ile süregel F-16 konusunun 'olumlu sonuçlanabileceğini' belirten Akar, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda Yabancı Askerî Satışlar kapsamında süreci başlattık. Konuya ilişkin Kongre'den gelen bir soruya ABD Dışişleri Bakanlığı bir mektupla yanıt verdi. Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması. F-16 konusunun olumlu sonuçlanması mümkün mü? Mümkün. Muhtemel mi? Muhtemel. Ama kesin mi? Değil. Süreci yakından takip ediyoruz. Biz yeni F-16'ları alırsak kendi Milli Muharip Uçağımız üretilene kadar Hava Kuvvetlerimiz ciddi şekilde rahatlayacak.” dedi. .