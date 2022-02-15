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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar'dan sağlık durumu paylaşımı

Bakan Akar'dan sağlık durumu paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin negatife döndüğünü, NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-15 20:45:21
Bakan Akar'dan sağlık durumu paylaşımı

6 Şubat'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Akar, hafif belirtilerle geçen hastalığı atlattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Bakan Akar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması paylaşıldı. Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" dedi.

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