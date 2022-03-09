DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
Bakan Koca'dan sağlık personeline müjde
''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
MİT tırları davasında flaş gelişme
Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama
Nazlı Aksu: Tüm Dünyada ki Evleri Dekore Edeceğim Dedi
Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?
Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI
10 Mart A101 broşürü | A101 Aldın Aldın kampanyası | Bu hafta A101'e ne geldi?
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçını canlı izle!
Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım
McDonald's da Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak
Destan 14. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölüm full HD
Pandemi öngörüleri tutan milyarder Ackman’dan korkutan ''3. Dünya Savaşı'' açıklaması

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki gemiler ile ilgili önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

14 Dakika Önce
2022-03-09 12:38:47
Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama

Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirten Akar, "Birinci konu; ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi. Türkiye olarak bizim orada 2 uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Bir an önce planlandığı şekliyle, güvenli bir şekilde Türkiye'ye gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konuda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, gemilerin seyahati sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların refakatinin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Bu aşamada ona gerek yok. O ticaret gemileri, Rus gemileri zaten. O gemilerin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı karşılayacak" ifadelerini kullandı. Bakar Akar, "Bir takvim verildi mi?" sorusuna ise "Mümkün olan en erken zamanda" cevabını verdi.

Bakan Akar ayrıca, gemi sayısına ilişkin ise, "Sayılar değişik. Daha önce ticari olarak anlaşması yapılmış gemilerimiz var. Onun dışında Türk bandıralı gemilerimiz var hem Rus hem de Ukrayna limanlarında. Onlar dolayısıyla Rus limanlarındakilerle ilgileniyorlar. Gayet olumlu, yapıcı cevaplar aldık. Olumlu gelişmeler bekliyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde" diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş