Bakan Akar'dan ''Libya'' açıklaması: TSK burada yabancı güç değil

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları kesinlikle Libya'da yabancı güç değil' dedi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesinde Libya-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'da "yabancı güç olmadığını" söyledi.

Libya-Türkiye ilişkilerinin geçmiş yıllara dayandığını söyleyen Akar, "Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve istikrarı bizim için gerçekten çok önemli. Bu konuda elde edilen kazanımlar var. Bu kazanımların muhafaza edilmesi yine Türkiye ile Libya arasında iş birliğini gerekli kılmaktadır" dedi.

'LİBYA LİBYALILARINDIR DİYORUZ'

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan “mutabakat muhtıraları” olduğunu belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları kesinlikle burada yabancı güç değil. Biz burada Libya'nın dost ve kardeş bir ülkenin unsurlarıyız" dedi.

Akar sözlerine "Libya Libyalılarındır diyoruz. Her konuda biz birlik ve beraberlik istiyoruz, iş birliği istiyoruz. Biz sizin için çalışıyoruz, biz sizin için varız. Bunun dışında bizim herhangi bir gündemimiz söz konusu olamaz" ifadeleriyle devam etti.

'SİLAHLI GRUPLAR DÜZENLİ ORDUYA ENTEGRE EDİLMELİ'

Libya'da düzenli ordunun kurulması gerektiğini söyleyen Akar, ülkedeki diğer silahlı grupların da kurulacak olan düzenli orduya entegre edilmesiyle güvenliğin sağlanabileceğini ifade etti.

Akar, TSK'nın Libya'daki 5 farklı merkezde eğitimlerini sürdürdüğünü belirterek, söz konu eğitimleri “Libyalıların güvenliği için geleceğe yatırım olarak” olarak değerlendirdi.

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