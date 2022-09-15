Bakan Akar'dan ''Kuleli Askeri Lisesi'' iddialarına yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı.
2022-09-15 14:56:34
Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddialarına Bakan Akar'dan yanıt geldi. Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir" dedi.
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