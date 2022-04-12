Bakan Akar'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, Karadeniz'de tespit edilen mayınlar için, "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Akar, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınların menşei içinse "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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