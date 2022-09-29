Bakan Akar'dan Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'taki 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak teslim törenine katıldı. Akar burada "Irak'ın kuzeyindeki Asos'a operasyon düzenlediğini" açıkladı.

Valilik ve belediyeyi de ziyaret eden Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu.

Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız.

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok. Teröristler uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmak için her şeyi yapıyor. Türkler ve Kürtler kardeştir. Geçmişte ve günümüzde çok teşebbüs oldu, direndik, direnmeye devam edeceğiz. Tek yumruk olacağız. İster adı PKK olsun ister YPG olsun bunlar terörist. Terör belasından kurtulmakta kararlıyız.

Arkasında kim olursa olsun artan bir tempo ile bugüne kadar devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile bu mücadele devam edecek.