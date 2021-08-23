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Bakan Akar'dan ''iltica başvuru merkezi'' iddialarına yanıt

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar'dan ''iltica başvuru merkezi'' iddialarına yanıt

Bakan Akar'dan ''iltica başvuru merkezi'' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''iltica başvuru merkezi'' kurulacağı iddialarını yalanladı.

1 Saat Önce
2021-08-23 18:41:43
Bakan Akar'dan ''iltica başvuru merkezi'' iddialarına yanıt

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla Afganistan'daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Hulusi Akar, toplantı sonrası AA muhabirinin, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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