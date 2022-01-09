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Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi' ded

1 Saat Önce
2022-01-09 13:30:15
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. Bakan Akar ayrıca "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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