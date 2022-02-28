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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-02-28 21:55:59
Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.

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