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Bakan Akar BAE'ye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

2 Saat Önce
2022-05-29 12:27:29
Bakan Akar BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yeni bir döneme giren Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye gidecek.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının da ele alınması bekleniyor.

Akar'ın ziyareti Türkiye'den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. .

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