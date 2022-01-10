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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

3 Saat Önce
2022-01-10 13:32:58
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hasanov görüşmede Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu saldırı dolayısıyla taziyelerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca; askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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