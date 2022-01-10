Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
2022-01-10 13:32:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Hasanov görüşmede Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu saldırı dolayısıyla taziyelerini bildirdi.
Görüşmede ayrıca; askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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